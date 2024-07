La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero è intervenuta in via Giovanni XXIII per una caduta calcinacci presso uno stabile di 5 piani. All’arrivo sul posto, gli uomini del 115 hanno provveduto all’interdizione dei terrazzi e alla messa in sicurezza degli stessi, tramite l’ausilio dell’autoscala della centrale di Sassari.

Sul posto anche i tecnici del Settore manutenzione del Comune per il transennamento e la Polizia locale per deviare il traffico durante le operazioni.

