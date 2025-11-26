Alghero, precipita sulla scogliera: 59enne in prognosi riservataQualcuno lo ha avvistato questa mattina e ha immediatamente chiamato i soccorsi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un uomo di 59 anni, non si sa in quali circostanze, è caduto stanotte sulla scogliera sotto il Balaguer ad Alghero e lì è rimasto, privo di sensi. Qualcuno lo ha avvistato questa mattina e ha immediatamente chiamato i soccorsi.
Sul posto l’elisoccorso del 118, la polizia locale, gli uomini della Capitaneria e i vigili del fuoco.
L’uomo, ferito alla testa e in stato confusionale, è stato portato al pronto soccorso, la prognosi resta riservata.
Le operazioni di recupero non sono state semplici, in una zona impervia, sotto il costone del Balaguer, il colle a sud della città.