26 novembre 2025 alle 12:34
Alghero, cade sulla scogliera di Balaguer e passa la notte al gelo: salvato un 59enneHa battuto la testa e non è più riuscito a tornare indietro: soccorso con l’elicottero
Un uomo di 59 anni è stato soccorso e salvato questa mattina ad Alghero dopo essere caduto nella notte sulla scogliera di Balaguer e avere battuto la testa.
L'uomo è stato soccorso dalla polizia locale di Alghero, dai vigili del fuoco e dal 118. E' stato ritrovato cosciente ma completamente disorientato, ferito alla testa e infreddolito.
È stato portato in salvo con l'elicottero e accompagnato all'ospedale civile di Alghero per gli accertamenti medici.
