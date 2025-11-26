Un uomo di 59 anni è stato soccorso e salvato questa mattina ad Alghero dopo essere caduto nella notte sulla scogliera di Balaguer e avere battuto la testa.

L'uomo è stato soccorso dalla polizia locale di Alghero, dai vigili del fuoco e dal 118. E' stato ritrovato cosciente ma completamente disorientato, ferito alla testa e infreddolito.

È stato portato in salvo con l'elicottero e accompagnato all'ospedale civile di Alghero per gli accertamenti medici.

