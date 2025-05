Genitori esasperati ad Alghero da una infestazione da pidocchi ostinata, che non si riesce a debellare nella scuola dell’infanzia frequentata dai loro figli. Una pediculosi che va avanti da ottobre 2024 a oggi e per la quale si chiedono urgenti misure di profilassi, con l'aiuto della Asl.

Una mamma, in particolare, riferisce di aver avuto per quattro volte il proprio figlio con le lendini in testa, nonostante i trattamenti, e questo perché ci sarebbero delle famiglie che, con ogni probabilità, non hanno seguito a dovere la profilassi suggerita per debellare il problema che, puntualmente, si ripresenta nelle teste dei piccoli alunni.

Dopo aver informato dell’emergenza il dirigente scolastico (il quale ha provveduto a sollecitare i genitori, pubblicando il protocollo di prevenzione della pediculosi sul sito della scuola e sulla bacheca), del caso è stato informato direttamente il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessora alla Pubblica istruzione Raffaella Sanna per chiedere loro di mettere in campo misure di profilassi adeguate, coinvolgendo la Asl.

«Non si può rimettere tutto nelle mani delle sole famiglie», si lamenta una mamma. «È necessario anche il contributo della dirigenza, degli insegnati e del personale sanitario». In presenza di casi reiterati, tengono a precisare i genitori, «la normativa vigente prevede l’obbligo da parte del dirigente scolastico di disporre la sospensione della frequenza dei soggetti affetti fino all’avvio di idoneo trattamento disinfestante». Ora si spinge per un coordinamento tra sindaco, ufficio igiene pubblica e scuola, in modo da riuscire a risolvere una volta per tutte il problema, considerato che l’invito a controllare periodicamente il capo dei propri bimbi, finora, non è stato sufficiente.

© Riproduzione riservata