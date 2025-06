Michele Pais promette battaglia sui parcheggi personalizzati per le persone con disabilità ad Alghero.

Una protesta ferma ma civile quella annunciata questa mattina dal consigliere comunale della Lega, durante la seduta della Commissione Regolamenti presieduta dalla consigliera Giusy Piccone. Al centro del contendere, la mancata istruttoria da parte dell’amministrazione comunale della proposta di regolamento per la concessione dei parcheggi personalizzati alle persone con disabilità, depositata dallo stesso Pais oltre due mesi fa.

All’ordine del giorno dei lavori proprio l’istituzione del Garante per le persone con disabilità, figura che dovrà tutelare i diritti e gli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità.

«È passato troppo tempo – ha dichiarato Pais – in cui ho scelto un atteggiamento costruttivo, mettendo a disposizione dell’amministrazione una bozza concreta, pronta per essere istruita e approvata in Consiglio. Invece, tutto è rimasto fermo. Mi sono state sollevate obiezioni pretestuose, tutte non pertinenti, con il chiaro intento di bloccare un regolamento solo perché presentato dal sottoscritto. È una vergogna: ancora una volta la politica mette i propri interessi davanti ai diritti dei cittadini».

Pronta la replica dei presidenti delle commissioni consiliari Giusy Piccone e Christian Mulas. «Siamo fermamente convinti che la politica, per prendere decisioni, scrivere regolamenti o atti che hanno a che fare con un tema così delicato, debba necessariamente farsi affiancare nella comprensione delle problematiche da chi è realmente portatore di competenze e saperi che noi non conosciamo pienamente. Non basta infatti avere a che fare direttamente nella propria quotidianità con una persona disabile, o semplicemente conoscere persone con disabilità per ergersi a figure competenti in materia, proprio perché la sfera delle disabilità è molto ampia, e altrettanto ampia deve pertanto essere la conoscenza del tema - spiegano i presidenti -. L'avvio, avvenuto proprio oggi nella I e V Commissione Consiliare, del percorso verso l'individuazione del Garante delle persone con disabilità è certamente la strada più solida da seguire per avere a disposizione una figura che realmente, con le sue competenze, e con il contributo ed il coinvolgimento necessario del mondo delle associazioni che in città si occupano della tematica, possa supportarci nel prendere decisioni corrette e non avventate», chiudono Piccone e Mulas.







