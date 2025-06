Sei mesi di tempo per vedere realizzato il primo lotto del campo polivalente coperto della scuola media di via XX Settembre ad Alghero.

L’Amministrazione ha consegnato il cantiere questa mattina all’impresa Safety Energy, per un importo di circa 525mila euro. Il nuovo impianto, a norma Coni, sarà adibito principalmente allo svolgimento delle attività didattico-pratiche prettamente scolastiche, ma verrà aperto anche alle associazioni sportive esterne.

«Diamo corso ad un’opera importante, avviata nella scorsa legislatura», ha detto il sindaco Raimondo Cacciotto durante la consegna, alla presenza degli assessori Francesco Marinaro e Enrico Daga, dei presidenti delle commissioni sport, Gianpietro Occhioni, e Urbanistica, Emiliano Piras, che nelle vesti di assessore all’Urbanistica, durante la scorsa consiliatura, aveva avviato l’iter.

Si tratta di un primo lotto di lavori e prevede nello specifico la realizzazione di un campo da gioco di dimensioni idonee per il gioco del calcio a cinque, basket e pallavolo e la realizzazione di una copertura formata da una doppia membrana in Pvc sorretta da una struttura geodetica in acciaio.

«Stiamo già lavorando al secondo lotto delle opere, che prevede la costruzione degli spogliatoi, il completamento impiantistico e delle aree esterne che verranno realizzate con altri fondi che stiamo mettendo a disposizione, contestualmente alla definizione del progetto», afferma Cacciotto. Il nuovo campo di gioco è predisposto per il calcio a cinque, per la pallacanestro e per la pallavolo tramite segnature di colori diversi per ogni sport e fornito delle relative attrezzature.

Mentre il gioco della pallavolo sarà svolto a livello scolastico o quale attività “ludico-motoria-ricreativa”, per il gioco del calcio a cinque è previsto di ottemperare a tutte le norme di settore affinché possano esservi giocate gare del campionato nazionale; il campo avrà inoltre le caratteristiche per il gioco della pallacanestro e del basket in carrozzina.







