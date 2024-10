Al terzo piano dell’ospedale civile di Alghero è stata installata nei giorni scorsi la colonna laparoscopica, una strumentazione di ultima generazione nell’ambito della chirurgia mini invasiva. «L’apparecchiatura», spiega il responsabile della SSD Endoscopia Week Surgery e chirurgia ambulatoriale Carlo Pala, «è dotata di tecnologia 4K con risoluzione Full HD che permette una visualizzazione del campo chirurgico laparoscopico perfetta, una nitidezza dell’immagine eccezionale, completa del modulo per la fluorescenza per l’utilizzo del verde di indocianina che consente una maggiore precisione negli interventi mini invasivi, a una maggiore sicurezza per quanto riguarda l’ambiente e quindi tutto il personale della sala operatori».

«Nell’ottica di incrementare e migliorare la qualità dell’offerta sanitaria», dichiara il direttore generale Flavio Sensi, «la Asl – grazie anche alla collaborazione con Ares Sardegna – si è dotata di una nuovissima colonna per la chirurgia laparoscopica che è stata assegnata alla SSD Endoscopia Week Surgery e chirurgia ambulatoriale dell’ospedale di Alghero. Un macchinario che consentirà di fornire delle risposte concrete anche ai pazienti affetti da patologie neoplastiche, quali tumori del colon retto o dello stomaco, ma anche per tutte quelle patologie benigne di altissimo impatto sociale, quali per esempio le ernie della parete addominale».

