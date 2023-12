Ad Alghero "Natale al Mercato" con i pescatori del comitato Cigarellu che hanno raccontato ai bambini le antiche tecniche marinare e mostrato loro gli attrezzi da pesca.

Una iniziativa inserita nel ricco pomeriggio al mercato del quartiere della Pietraia, tra canzoni di Natale, spettacoli teatrali e degustazioni.

I pescatori che collaborano con l’Area marina di Capo Caccia-Isola Piana nei diversi progetti di educazione ambientale sono coinvolti nel ripopolamento di specie a rischio, in particolare il riccio di mare, nel recupero di rifiuti abbandonati, nelle attività di monitoraggio e, ultimamente, anche per i piani di educazione per i bimbi della primaria, in orario scolastico ed extra scolastico.

