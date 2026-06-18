Una denuncia pubblica riaccende il dibattito sull'emergenza abitativa ad Alghero. A intervenire è il consigliere comunale e presidente della V Commissione consiliare Christian Mulas, che chiede la convocazione urgente di una seduta congiunta per fare chiarezza sulle graduatorie degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Al centro della vicenda c'è la segnalazione di una madre disperata che attende da quasi sette anni un alloggio popolare, nonostante una grave situazione di disagio abitativo e la presenza di un figlio con disabilità. Secondo quanto riferito dalla famiglia, invece di migliorare la propria posizione in graduatoria, avrebbe addirittura visto peggiorare il proprio punteggio. Per Mulas il caso impone un approfondimento immediato. Il consigliere chiede all'amministrazione comunale e al presidente della IV Commissione consiliare Servizi sociali la convocazione di una seduta dedicata per verificare criteri, procedure e funzionamento delle graduatorie ERP.

«Gli affitti - osserva Mulas - hanno raggiunto livelli insostenibili per molte famiglie, mentre acquistare un'abitazione è diventato sempre più difficile a causa dell'aumento dei prezzi e delle difficoltà di accesso al credito». A questo si aggiunge, sempre secondo Mulas, il rallentamento degli interventi di edilizia residenziale pubblica. Il progetto previsto nell'area di Carrabuffas non sarebbe mai partito, mentre il cantiere di Carragol risulterebbe fermo, nonostante l'aumento delle richieste di alloggi popolari.





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