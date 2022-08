Ad Alghero in estate, specie a luglio e agosto, automobilisti e turisti muniti di un mezzo vivono un piccolo incubo: trovare un parcheggio libero. Di sera è praticamente impossibile e bisogna recarsi in periferia per trovare qualche posto. Non va molto meglio nelle ore diurne.

Un esempio emblematico è il centralissimo piazzale della Pace, un ampio parcheggio a pagamento, che giornalmente viene preso letteralmente d'assalto soprattutto da turisti, costretti a lunghe code sotto il sole, o sotto l'acqua talvolta, per acquistare il ticket. Non è certamente un bel biglietto da visita per la Riviera del Corallo, che ad ogni modo sta vivendo una stagione turistica fantastica. Ma che potrebbe essere ulteriormente migliorata con servizi ancora più efficienti.

Le lunghe code e i grandi disagi davanti ai parcheggi a pagamento, certamente innegabili, hanno fatto scoppiare la polemica, specie sui social. C'è chi propone sul grande parcheggio l'utilizzo di sbarre automatiche o l'assunzione di addetti a cui pagare il ticket. Altri invece propongono la costruzione di nuovi spazi interrati, anche multipiano.

Su questa (ed altre) ipotesi interviene l'assessore alla Viabilità Emiliano Piras. "Un parcheggio multipiano interrato costa 30 mila euro ad auto - afferma -. E per realizzare strutture di questo tipo ci vogliono dai 4,5 ai 9 milioni di euro. Non si reggerebbe economicamente nemmeno un project financing. Parcheggi gratuiti per tutti questa Amministrazione non se li può permettere perché il bilancio è fatto anche di entrate extra tributarie".

