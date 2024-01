Paura e tensione questa mattina in piazza Sulis ad Alghero quando un uomo ha preso a martellate l’auto di un ristoratore. È successo davanti agli occhi di diversi testimoni.

Il martello

Un cittadino di origini egiziane, nel corso di un diverbio con un ristoratore della piazza, dopo essersi procurato un martello dall’autocarro della Multiss (impegnata in un intervento di manutenzione nel vicino Liceo Classico Manno) si è accanito contro il furgone dell’imprenditore, spaccando tutti i vetri.

L'auto danneggiata

La polizia locale è intervenuta tempestivamente con diverse pattuglie. L’uomo è stato bloccato, non senza difficoltà, e subito portato via a bordo di una ambulanza: era in evidente stato di alterazione psichica.

Il proprietario del furgone danneggiato non ha voluto sporgere denuncia.

