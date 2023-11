«Non posso permettere atteggiamenti a geometria variabile dove si può decidere indifferentemente di votare con la propria maggioranza o con l’opposizione a seconda delle convenienze».

Sindaco furioso dopo il “tradimento” di Forza Italia e Udc in occasione dell’ultimo consiglio comunale, quando una parte degli alleati ha votato insieme al centrosinistra su una variazione di bilancio.

Mario Conoci ha ritirato le deleghe ai due assessori in quota a Forza Italia, Giovanna Caria e Antonello Peru. «Non è accettabile che qualcuno dica "o si fa come dico io o voto con la minoranza". Non è rispettoso nei confronti degli elettori e degli alleati. Il dialogo con l’opposizione è sempre da ricercare ma non è produttivo che lo si faccia in solitudine e in segreto, spaccando la maggioranza e persino, a quanto pare, i propri partiti», prosegue Conoci, secondo cui se si sta in maggioranza «si rispettano le regole della democrazia».

Il primo cittadino di Alghero è pronto a ricucire, «nel rispetto dei ruoli e senza inciuci», ma non è disposto a mantenere la poltrona a tutti i costi.

© Riproduzione riservata