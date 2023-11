Forza Italia fuori dalla giunta di centrodestra di Alghero. Il sindaco Mario Conoci ha revocato le deleghe assessoriali a Antonello Peru (Lavori Pubblici) e Giovanna Caria (Bilancio e Demanio). Una dura reazione al comportamento in aula degli azzurri che, insieme all’Udc, hanno appoggiato con il voto due emendamenti delle opposizioni, comportamento che ha letteralmente mandato in tilt gli equilibri di maggioranza.

Buona parte dei consiglieri di Forza Italia (ad eccezione di Tatiana Argiolas) e dell’Udc (in aula Nina Ansini e Christian Mulas), hanno fatto in modo di silurare i finanziamenti già destinati al Parco (50 mila euro) e al nuovo software al servizio per il turismo (150mila euro) chiesto dagli operatori. Quelle somme andranno invece al sistema di video-sorveglianza e allo sportello di mediazione familiare, come suggerito dagli avversari politici.

Riformatori, Noi Con Alghero, Lega, Psd’az e Fratelli d’Italia, in una nota, hanno chiesto agli azzurri di fare chiarezza, «prendendo posizione e dicendo ai cittadini e agli alleati quale sia la collocazione di Forza Italia: amministrare con il centrodestra nell'interesse di tutta la città, mantenendo gli impegni presi con le imprese e i lavoratori e le famiglie, oppure tradire il voto dei propri elettori alleandosi con la sinistra». Il sindaco Mario Conoci non ha atteso la risposta, mandandoli via dalla giunta.

