Ad Alghero serve «un consigliere comunale di quartiere e di borgata».

Lo chiede il candidato della lista civica Futuro Comune, Luca Pais (a sostegno di Raimondo Cacciotto). «Il ruolo di consigliere comunale è certamente la figura più vicina ai cittadini da dove attingere le richieste e le sollecitazioni per intervenire sui temi di varia natura e per promuovere iniziative di cittadinanza attiva», spiega Pais, che aggiunge: «È fondamentale l’ascolto della comunità e quindi di partecipazione alle scelte amministrative. Considerato che nelle ultime amministrazioni comunali era stato proposto l’assessore con delega ai quartieri e alle borgate, ma che di fatto non ha mai funzionato – continua - sarebbe importante istituire il “consigliere comunale di quartiere e di borgata” con il quale i cittadini potrebbero rapportarsi direttamente o tramite gli organismi di riferimento quali i Comitati di Quartiere e di Borgata».

Per Pais si potrebbero nominare più consiglieri comunali di riferimento per un quartiere o una borgata, «i quali rapportandosi fra di loro potrebbero accelerare la soluzione di varie problematiche segnalate e contestualmente avere un quadro molto chiaro della situazione generale della città». Il tutto normato da un «Regolamento di attuazione della partecipazione territoriale e di comunità».





