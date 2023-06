In arrivo le nuove casette per i gatti accuditi del centro storico. L’amministrazione comunale di Alghero, dopo aver istituito ufficialmente la figura dei “gattari”, ha deciso di acquistare dei piccoli rifugi con i fondi provenienti dalle premialità ottenute per il benessere animale. In questo modo le colonie feline non assomiglieranno più a delle baraccopoli di fortuna.

«Facciamo un nuovo e importante passo avanti affinché chi si prende cura dei gatti liberi lo possa fare nelle migliori situazioni di decoro», spiega l’assessore Andrea Montis.

«Si tratta di una soluzione alternativa e più immediata rispetto ai progetti di riqualificazione più ampi in campo per alcune aree specifiche», aggiunge Montis, riferendosi al progetto della facoltà di Architettura per la colonia felina del Solaio tuttora in fase di elaborazione e che prevede la creazione di una vera e propria “città dei gatti”.

