Dopo la World Triathlon Championship Series, il grande triathlon internazionale resta protagonista ad Alghero. La città sarda, infatti, ospiterà anche la prova del circuito Ironman 70.3, in calendario domenica 7 giugno. La federazione italiana triathlon e Ironman, con il supporto del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, hanno ufficializzato un protocollo d'intesa che rafforza il ruolo dell'Italia nel panorama internazionale della multidisciplina con l'obiettivo di promuovere la pratica sportiva e rafforzare lo sviluppo del movimento sul territorio.

«Il circuito Ironman è l'appuntamento più sfidante per migliaia di partecipanti che arriveranno da ogni parte del mondo per confrontarsi in questa specialità accessibile solo ad atleti e atlete con capacità psicofisiche al di sopra dell'eccellenza, nella quale servono fisico, testa, resistenza e talento da utilizzare al meglio nei 113 chilometri tra nuoto, ciclismo e corsa. Ancora una volta, l'Italia al centro del mondo sportivo», le parole di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani.

Mentre Riccardo Giubilei, presidente Fitri, sottolinea come «ad Alghero si apre un nuovo capitolo per la crescita del triathlon italiano nello scenario internazionale. La città ospiterà circa 2.800 atleti e atlete per l'Ironman 70.3, in un contesto che vedrà la collaborazione della Federazione Italiana Triathlon e il supporto delle istituzioni nazionali e locali».

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