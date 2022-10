Solo 5 medici al Pronto soccorso dell’ospedale Civile di Alghero. Dovrebbero essere 9, come in pianta organica. Così la struttura sanitaria di via Don Minzoni rischia il collasso.

Lo denuncia il presidente della commissione consiliare Sanità Christian Mulas: “Sono molti, troppi i segnali drammatici di una sanità par-time che non riesce più a garantire il diritto alle cure in tutto il nostro territorio, una situazione difficile che manifesta la progressione di una crisi grave che potrebbe ripercuotersi negativamente sulle consolidate abitudini delle persone. Il servizio di Pronto soccorso di Alghero, da tutti noi dato per scontato, è a rischio. Se non si interviene subito, con decisioni politiche coraggiose, capaci di portare cambiamenti strutturali importanti, potremmo assistere alla progressiva chiusura o a radicali cambiamenti, in negativo, di questa funzione”.

Novanta visite giornaliere, ritmi di lavoro insostenibili per i camici bianchi costretti a rinunciare alle ferie e a prendere riposi non per un giorno intero ma solo per qualche ora.

"Bisogna intervenire sia per colmare almeno parzialmente le lacune della dotazione di personale, sia potenziando la medicina territoriale attraverso il filtro del 118”, suggerisce Mulas.

