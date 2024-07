«Tanto tuonò che piovve, ma solo sulla Riviera del Corallo». Questo il primo commento dell'unico consigliere regionale di Alghero, l'onorevole Valdo Di Nolfo, all'indomani dell'apertura delle buste del bando della continuità territoriale che ha visto andare deserta la gara per le rotte da e per l'aeroporto Riviera del Corallo.

Di Nolfo però non si dice sorpreso: «Dopo i tuoni arriva la pioggia, i tuoni la annunciano e i tuoni in questa tematica sono le posizioni espresse pubblicamente dal management di Aeroitalia, se da un lato non è una sorpresa dall'altra è chiara quale sia la possibile soluzione: un bando complessivo per tutti e 3 gli scali dell'Isola».

L'onorevole Di Nolfo pensa ad un bando "progetto vola Sardegna" in cui tutti gli aeroporti sono messi a sistema e capace di riequilibrare le esigenze dei diversi territori, in particolare quello del nord ovest della Sardegna oggi in maggiore sofferenza. «Un nuovo modello che dia tariffe eque ai residenti e ai viaggiatori, e certezze a loro, alle società di gestione e ai vettori».

