La speculazione energetica è un tema di grande attualità in Sardegna, che ha suscitato un acceso dibattito politico e sociale e portato a un grande movimento di popolo a difesa del paesaggio della Sardegna. Nei Comuni di residenza, fino al 16 settembre, è sottoscrivibile la Pratobello 24, una proposta di legge di iniziativa popolare che mira a porre un freno all'assalto eolico. Nelle ultime settimane la raccolta firme è entrata nel vivo, superando abbondantemente le diecimila firme necessarie per arrivare nell'aula del Consiglio regionale. Il centrodestra algherese ha depositato un ordine del giorno che impegna il sindaco e il Consiglio comunale di Alghero a farsi portavoce presso il Consiglio regionale della Sardegna affinché venga calendarizzata con la massima urgenza la discussione per l'approvazione della “Pratobello '24”.

I presentatori dell'OdG, ribadiscono l'inutilità della c.d. Moratoria approvata dal Consiglio regionale e necessariamente impugnata dal Governo in quanto illegittima e sottolineano che la Legge Pratobello 2024 potrebbe finalmente imporre vincoli urbanistici stringenti limitando l'installazione di impianti di energie rinnovabili, salvaguardando l'intero territorio regionale.

«L'auspicio – dichiara Michele Pais della Lega - è quello che tutti i Consigli comunali della Sardegna approvino il testo dell'OdG per rafforzare e sostenere l'iniziativa popolare che porti ad una pronta calendarizzazione della Pratobello24 in Consiglio regionale».

