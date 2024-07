I gruppi consiliari del centrodestra hanno presentato un ordine del giorno per l’istituzione della figura del Garante dei diritti delle persone disabili. Primo firmatario Udc-Patto per Alghero, poi Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Prima Alghero.

«Il Garante dei diritti della persona disabile si pone come punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità, volto, peraltro, a realizzare i principi di una reale inclusione sociale nel rispetto della Convenzione ONU (13 dicembre 2006) e della risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sui diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2,3,31 e 38 della Costituzione», si legge nell’ordine del giorno che dovrà essere discusso in Consiglio comunale e che impegna il sindaco e la giunta a istituire questa figura «al fine di promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita sociale per giungere ad una reale inclusione delle persone disabili nella vita cittadina», conclude l'istanza a cui tiene particolarmente il consigliere Udc Lelle Salvatore.

