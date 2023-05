Rimettere in funzione ad Alghero i bagni pubblici fuori uso e incrementare i servizi igienici idonei per le persone con disabilità.

È quanto contenuto nell’ordine del giorno presentato dai gruppi di Forza Italia, Udc e Riformatori.

«Un documento frutto della collaborazione di altri colleghi che avevano proposto un atto di sindacato ispettivo esclusivamente orientato a predisporre bagni per gli stomizzati. Una categoria che secondo noi necessita di particolari attenzioni, ma al pari delle altre categorie di cittadini diversamente abili e di quelli affetti da gravi patologie. Così come abbiamo ovviamente ritenuto pregiudiziale rimettere in funzione i bagni pubblici già esistenti», si legge in una nota.

La proposta originaria prevedeva un intervento meritevole di tutela ma, secondo i consiglieri di maggioranza, realizzare bagni pubblici per una sola categoria avrebbe significato affrontare il tema da un angolo focale riduttivo. «Da qui è nato il nostro emendamento sostitutivo, basato su principi di buon senso e di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, che ha in primo luogo previsto la riparazione e rimessa in funzione dei bagni pubblici già realizzati dalla Giunta Tedde, e in secondo luogo ha impegnato la Giunta a ricercare fonti di finanziamento per realizzare servizi igienici pubblici idonei all’utilizzo alle persone diversamente abili e a quelle affette da gravi patologie», prosegue il comunicato.





