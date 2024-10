Piove dentro il mercato civico. Le ultime piogge hanno allagato la struttura tra le vie Sassari, Cagliari e Mazzini, impedendo agli operatori di lavorare. Succede spesso.

Il gruppo consiliare di Forza Italia ha lanciato l’allarme e chiesto alla giunta che fine hanno fatto i finanziamenti regionali recuperati nel 2023 dall’allora assessore azzurro Antonello Peru, proprio per il restyling del vecchio mercato.

«Le risorse erano state reperite e stanziate già da novembre 2023 quando, grazie ai 500mila euro circa concessi dalla Regione nella precedente legislatura, l’ex assessore Peru aveva dato mandato ed incarico all’Ufficio Opere Pubbliche di destinare 125mila euro per la riqualificazione del mercato del primo pescato e 375mila euro per il rifacimento della copertura, dei bagni e degli ingressi del nostro glorioso mercato civico. Da lì a poco, l’Ufficio Opere Pubbliche aveva conferito l’incarico per la progettazione con termini molto stringenti e ciò al fine di completare i lavori entro la successiva stagione invernale. Oggi, con profondo rammarico, riscontriamo che dalla revoca dell’incarico all’assessore Peru, avvenuta a novembre dello scorso anno, pochissimi passi in avanti sono stati fatti», commentano i consiglieri Tedde, Caria, Ansini, Bardino e Peru.

Il Comune ha infatti dato il via libera al progetto per il primo pescato, mentre per il mercato civico di via Sassari si è ancora nella fase di revisione.

«Questi ritardi non riguardano esclusivamente le due importanti opere pubbliche ma un po’ tutte le altre che risultano “ferme al palo”. Siamo pertanto molto preoccupati soprattutto alla luce del fatto che questa Amministrazione si è presentata, ai cittadini tutti, compresi quelli che non li ha sostenuti, come quella della svolta, del cambiamento e dell’efficienza», chiude la nota di Forza Italia.

