Sindacato Fiadel sufficientemente soddisfatto per come si è conclusa la vertenza in merito ai contratti nell’Igiene urbana.

La ditta Alghero Ambiente, si è dimostrata disponibile al dialogo, come riferisce anche il segretario territoriale Stefano Delrio che ha incontrato i vertici proprio «per dissipare le incomprensioni nate sulla stabilizzazione dei dipendenti stagionali utilmente collocati in una apposita graduatoria concordata tra la stessa azienda e i sindacati», spiega Delrio.

Della situazione sono stati messi al corrente il sindaco e l’assessore all’Ambiente, «che da subito si sono attivati al fine di trovare una mediazione e comprendere le ragioni», riferisce il segretario della Fiadel che rappresenta il 75 per cento del personale in cantiere e il 100 per cento di quello stagionale.

«Già da oggi diversi lavoratori potranno sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato e altri ancora un contratto a tempo determinato in attesa di essere stabilizzati alla prima occasione utile. La proposta dell'assessore di valorizzare e formare figure presenti nel cantiere senza dover ricorrere in emergenza a figure in distacco ci trova totalmente d'accordo anche al fine di poter permettere lo scorrimento delle graduatorie concordate», prosegue Stefano Delrio. «Auspichiamo, nel ringraziare anche l'azienda per la disponibilità mostrata, che continui ad esserci un dialogo proficuo e costruttivo anche su altre questioni aperte che non potranno che, se risolte, andare nell'interesse di tutti».

