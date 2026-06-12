Alghero, FI sulla rotatoria del Carmine: «Un monumento ai ritardi»A distanza di molti mesi dall'inaugurazione continua a presentare problemi evidenti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La rotatoria del Carmine, inaugurata nel dicembre scorso ad Alghero, finisce nel mirino dei consiglieri comunali di Forza Italia Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini, che tornano a denunciare le criticità che caratterizzano uno degli interventi più discussi degli ultimi anni.
«Doveva rappresentare il simbolo dell'efficienza della nuova Amministrazione e della capacità dell'assessore alle Opere Pubbliche di imprimere una svolta ai cantieri cittadini. È diventata invece il monumento ai ritardi, all'approssimazione e alla propaganda», affermano i consiglieri azzurri.
A distanza di molti mesi dall'inaugurazione la rotatoria continua a presentare problemi evidenti: asfaltature eseguite in modo discutibile, ghiaino affiorante che mette a rischio la sicurezza dei motociclisti, assenza di illuminazione, segnaletica insufficiente, semafori ancora presenti all'interno della nuova configurazione viaria.
«La vicenda della circonvallazione e della rotatoria del Carmine racconta più di ogni altra il modo di operare della Giunta Cacciotto: annunci roboanti, tagli di nastro anticipati, conferenze stampa e autocelebrazioni, mentre i cantieri restano incompleti e i cittadini attendono opere pienamente funzionali e sicure» dichiarano Tedde, Peru, Bardino e Ansini.