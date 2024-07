Sei assessori già operativi e il settimo in stand-by per intoppi burocratici. La giunta di Raimondo Cacciotto, sindaco di Alghero, è stata presentata ufficialmente questa mattina.

Per adesso la squadra è composta da sei assessori. Si tratta di Enrico Daga, già segretario cittadino dei dem, che si occuperà di Bilancio e patrimonio, Maria Grazia Salaris che torna a guidare i servizi sociali con la delega al benessere della persona, l’avvocato Francesco Marinaro per i Lavori Pubblici con il ruolo di vice sindaco, Ornella Piras funzionaria di Servizio sociale allo Sviluppo Economico e Turismo.

Le due new entry sono Raffaella Sanna alla Cultura e Roberto Corbia all’Urbanistica. Il settimo assessore, quello all’Ambiente, dovrebbe essere Raniero Selva. Per ora in stand-by per problemi burocratici in via di risoluzione. Selva, infatti, avrebbe un contenzioso aperto con l’Amministrazione comunale, particolare che rende impossibile la sua nomina. L’intoppo, in ogni caso, è in via di risoluzione ed entro pochi giorni anche il settimo assessore potrà iniziare a lavorare.

