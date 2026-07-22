Un evento ormai atteso anche dai turisti. Il 24 e 25 luglio Florinas propone una due giorni che culminerà sabato con l'8° Palio degli Asini e il 7° Palio delle Amazzoni, competizione quest'ultima unica nel suo genere nell'intero panorama regionale, che rappresenta un elemento distintivo dell'evento di Florinas e contribuisce a rafforzarne il richiamo culturale e turistico. Un appuntamento che mantiene intatto il suo carattere goliardico e popolare, senza rinunciare all'attenzione verso il benessere degli animali e alla valorizzazione delle tradizioni locali.

Giuseppe Era, uno degli organizzatori, evidenzia: «Il Palio è prima di tutto una festa del paese. È un momento in cui la comunità si ritrova, riscopre le proprie radici e lavora insieme per realizzare qualcosa che appartiene a tutti. Non è una semplice festa, ma un patrimonio collettivo che negli anni è cresciuto mantenendo intatto il suo spirito originario».

Aggiunge Luca Sanna: «Circa settecento contradaioli partecipano attivamente all'organizzazione e alle iniziative delle Contrade. A questo si aggiunge il prezioso contributo dei volontari, delle associazioni e di tante persone che, con passione, dedicano il proprio tempo alla riuscita dell'evento».

Tra gli eventi della due giorni di festa anche il concerto dei Tazenda, sabato alle 22.

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