Patto tra Comune di Muros e Anas per il decoro del territorio. Grazie al dialogo e alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Muros e Anas, è stato effettuato un intervento di pulizia del tratto di strada complanare alla strada statale 131, interessata dall’abbandono di rifiuti, restituendo decoro e sicurezza a un’area che purtroppo è stata trasformata in una discarica abusiva.

Per arginare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti il sindaco di Muros, Federico Tolu, ha rivolto un appello a tutti i cittadini affinché rispettino il territorio. «L’abbandono dei rifiuti, oltre ad essere reato è un gesto incivile che danneggia l’ambiente, l’immagine del paese e comporta costi che ricadono sull’intera comunità» ha detto il primo cittadino.

Per contrastare questo fenomeno e tutelare il bene comune, l’area sarà videosorvegliata. Chi verrà sorpreso ad abbandonare rifiuti sarà perseguito secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’amministrazione, a seguito dell’accordo con Anas, intende avviare una campagna contro i nemici dell’ambiente, attraverso un’opera di sensibilizzazione e collaborazione, elementi fondamentali per mantenere Muros pulita e accogliente.

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