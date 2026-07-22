Arrivano le prime nomine sulla presidenza delle dieci commissioni consiliari permanenti del Comune di Porto Torres. Nella prima seduta utile convocata ieri, martedì 21 luglio, dalla presidente del consiglio Giulia Manca, i componenti di sei commissioni hanno provveduto ad eleggere al proprio interno il rispettivo presidente.

A presiedere la prima commissione Lavori Pubblici e Urbanistica sarà il consigliere Pd Gianpiero Madeddu, la seconda Portualità e Trasporti, Gavino Ruiu consigliere dem, mentre per la terza commissione sulle Politiche sociali, la consigliera di Porto Torres Avanti, Anna Spanu. Al consigliere Pd, Pinuccio Vacca, è stata assegnata la presidenza della ottava commissione Bilancio e Tributi, per la settima commissione sulle Bonifiche e Ambiente, Antonio Cossu, consigliere Avs, nella nona commissione sui Grandi Eventi e Valorizzazione del Patrimonio archeologico il presidente è l’esponente in consiglio di Avs, Francesco Pintus. Restano da nominare i presidenti di ulteriori quattro commissioni, organi strumentali fondamentali per supportare il Consiglio nelle attività istituzionali.

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