Arrestata per violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale.

E’ successo ieri a Oschiri quando una donna di origini romene ha avuto un alterco con l’ex convivente che l’ha denunciata perché la 50enne non lasciava l’appartamento nonostante gli inviti ad andarsene.

Il litigio è degenerato e sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ozieri i quali sono stati aggrediti dalla persona straniera con pugni e calci costringendo i militari dell’Arma a bloccarla.

Stamattina in tribunale a Sassari si è tenuta l’udienza di convalida dove la donna era assistita dall’avvocata Paola Bellu. Il giudice Massimo Zaniboni ha disposto la convalida dell’arresto e il divieto di avvicinamento per la donna al paese di Oschiri. La prossima udienza si terrà a ottobre.

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