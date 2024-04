Il Comune di Alghero cerca un direttore per la gestione della Secal, la società partecipata per la riscossione delle entrate municipali. Nell’avviso pubblico si fa riferimento a un contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno, della durata di due anni.

«Le funzioni del direttore della Secal, sono quelle relative alle attività previste dal contratto di servizio tra la Società ed il Comune e tutte quelle che dovessero essere oggetto di nuovo affidamento, rientranti nell’oggetto sociale dello Statuto. La ricerca del nuovo direttore si è resa necessaria in conseguenza della prematura scomparsa del dottor Francesco Masala, e segue gli indirizzi di mandato dell'Amministrazione comunale in ordine alla crescita e potenziamento della società», si legge in una nota.

«I candidati dovranno dimostrare il possesso particolare e la comprovata esperienza professionale nel campo della gestione delle entrate tributarie ed extratributarie locali, in particolare nelle fasi della gestione ordinaria ed in quella straordinaria (attività di accertamento e di riscossione coattiva). La selezione avverrà con una procedura volta alla valutazione comparativa delle professionalità possedute, tramite esame dei titoli di studio e delle esperienze professionali inserite nei curricula e di colloquio, espletata da apposita Commissione di esperti nelle materie oggetto di selezione».

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dall’interessato entro le ore 12 del 26 aprile e indirizzata alla Secal, via S.Anna, 38 - Alghero.

