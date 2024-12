“Concerto tra le stelle – Il risveglio delle coscienze” è il titolo dell’evento curato dalla direttrice artistica musicale e maestra di canto Chiara Pistidda, con la preziosa collaborazione del parroco Leonardo Idili della chiesa di San Giuseppe, luogo in cui giovedì 19 dicembre alle 19, si esibiranno i ragazzi di età media tra i 10 e i 12 anni, con voce e strumenti.

«Ci sono dei punti chiave alla base di questo concerto: la meritocrazia, l’impegno, il bisogno di dire qualcosa in più sotto forma di musica, perché le parole, non sempre vengono ascoltate. La musica agisce nel profondo e non nasconde nulla. Ecco il motivo per il quale ho scelto un titolo e un sottotitolo», spiega la direttrice artistica Chiara Pistidda.

Le “stelle”, dunque, sono i ragazzi, «il risveglio delle coscienze invece – prosegue Pistidda - indica un urlo contro una società apatica e superficiale che non sempre ascolta chi vuole brillare per talento, per merito o per faticoso impegno».

Tra gli ospiti d’eccezione il coro Melodias di Uri, il duo Antonio Marongiu (violino) e Anna Maria Pirisi (chitarra), Mauro Uselli (bansuri) con Monica Mura (ghatam), Fabio Manconi (pianoforte e fisarmonica), Lucia Scano (violino), Luca Spissu (basso elettrico e chitarra acustica), Giorgio Perantoni (chitarra elettrica), Valerio Perantoni (batteria), Davide Javazzo (glockenspiel). Previsto anche un intervento della storica dell’arte Francesca Iurato.

