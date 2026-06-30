Nuovo passo avanti per il completamento del parco di via Matteotti ad Alghero. La Giunta guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dell'area verde, un intervento da 115 mila euro proposto dall'assessore alle Opere pubbliche Francesco Marinaro. L'obiettivo è completare la dotazione di servizi del parco, migliorandone sicurezza e fruibilità, così da consentire ai cittadini di utilizzare gli spazi anche nelle ore serali, soprattutto durante la primavera e l'estate. Il progetto riguarda un'area verde di circa 3.500 metri quadrati e prevede l'installazione di un sistema di illuminazione capace di ridurre le zone d'ombra, aumentare la sicurezza percepita e valorizzare l'aspetto architettonico del parco. <Con questo intervento - spiega il sindaco Raimondo Cacciotto - puntiamo a rendere il parco completo e rispondente ai fabbisogni concreti espressi dai cittadini, nonché idoneo a favorire la socializzazione tra residenti di tutte le età in un ambiente accogliente e sicuro>. Per l'assessore Francesco Marinaro, i tempi per l'avvio dei lavori potrebbero essere brevi. <Il settore Opere pubbliche sta lavorando in questi giorni all'affidamento dell'appalto, per cui è ipotizzabile un imminente avvio del cantiere. È un altro passo verso la riqualificazione dei parchi cittadini, che si aggiunge agli interventi già realizzati al Parco Caragol, in via Tiziano e nei giardini Manno e Tarragona>.

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