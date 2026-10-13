Tre giorni di giochi, laboratori ed esposizioni nel centro storico. Migliaia di visitatori hanno ammirato le esposizioni di mattoncini colorati per l’edizione 2026 di Alghero Bricks in Town, la manifestazione ludica che, dal 9 all'11 ottobre, ha trasformato il cuore della città in un grande spazio di creatività e divertimento. Le mostre allestite nella Torre di Sulis e nell'ex Mercato Civico hanno registrato oltre 6mila ingressi complessivi, mentre più di mille bambini hanno partecipato alle iniziative diffuse tra piazze e vie del centro.

Centinaia anche i partecipanti ai laboratori, alle gare di costruzione e ai contest organizzati dalle associazioni coinvolte. Un'edizione in crescita rispetto al 2025, con un programma più ricco, nuovi spazi e un maggiore coinvolgimento delle attività commerciali.

Per tre giorni negozi, torri e piazze sono diventati parte di un percorso dedicato ai mattoncini, capace di richiamare famiglie e appassionati e di portare movimento anche nei pubblici esercizi. Soddisfatto Luca Segui, presidente del Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico, ideatore e promotore dell'evento che fa parte del programma Alguer Family Festival.

«Questo risultato è frutto della collaborazione data dagli imprenditori e dalle attività della nostra associazione, che hanno creduto nel progetto, insieme a tutte le istituzioni, associazioni e persone coinvolte, che ringrazio di cuore. La collaborazione tra realtà differenti ha permesso di costruire un evento sempre più articolato, capace di mettere insieme creatività, intrattenimento, cultura e promozione del territorio».

La manifestazione, sostenuta da Regione Sardegna, Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Camera di Commercio Nord Sardegna, ha visto la partecipazione di numerose associazioni, espositori e volontari. Un successo che, secondo gli organizzatori, conferma anche il valore economico dell'iniziativa: portare visitatori nel centro storico oltre i mesi di maggiore affluenza turistica, sostenendo il commercio e la ristorazione.

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