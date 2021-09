Niente da fare ad Alghero per il campo di calcio storico del "Carmine", oramai obsoleto. Il progetto di riqualificazione della struttura presentato dall'Amministrazione comunale al bando nazionale "Sport e periferie" non è stato finanziato, a differenza di tanti altri comuni sardi.

Insorge l'opposizione in Consiglio Comunale. Pietro Sartore, 49 anni, eletto nella lista "Per Alghero" parla apertamente "di inadeguatezza della Giunta, che perde troppi bandi e a volte nemmeno vi partecipa, come successo al bando scuole".

Il sindaco Mario Conoci invece si difende e afferma "che comunque in qualche modo il progetto del campo Carmine verrà finanziato". Fatto sta che la struttura per ora è fuori dalla graduatoria.

La situazione dei campi sportivi della città catalana è certamente tra le peggiori in Sardegna. Lo stadio Mariotti è in rovina, idem quello di Fertilia. L'impianto di Santa Maria la Palma aspetta l'omologazione della Federazione. La pressione è tutta su due campi sportivi: quelli di Maria Pia.

Troppo poco per una città di 44 mila abitanti. Del resto la squadra che in questo momento rappresenta maggiormente il calcio catalano è l'Audax Algherese, che milita addirittura in seconda categoria. Sono lontanissimi i tempi in cui l'Alghero calcio militava in serie C.



