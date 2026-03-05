Parte ad Alghero il percorso di redazione del nuovo Piano Strategico, lo strumento con cui l’amministrazione comunale definirà le linee di sviluppo urbano, economico e sociale della città nel lungo periodo. I primi incontri si sono svolti martedì a Porta Terra coordinati dalla società incaricata Lombardini22.

«Vogliamo avviare un nuovo percorso che guardi al futuro rafforzando il lavoro di rete con il territorio. In questo senso il Piano Strategico rappresenterà uno strumento fondamentale. È una scelta ambiziosa, coerente con il nostro programma di mandato, che punta sulla programmazione e sulla partecipazione come pilastri dell’azione amministrativa.

Il nostro obiettivo è costruire insieme ai cittadini, alle istituzioni e agli attori economici e sociali una visione condivisa per lo sviluppo di Alghero: una città che guarda avanti, capace di crescere senza lasciare indietro nessuno», ha dichiarato il sindaco Raimondo Cacciotto.

Al tavolo, insieme al sindaco e agli assessori alla Programmazione e all’Urbanistica Enrico Daga e Roberto Corbia, hanno partecipato l’azienda speciale Parco di Porto Conte, la Fondazione Alghero, la Camera di Commercio di Sassari, il Consorzio del Porto, il Consorzio Turistico Riviera del Corallo, i consorzi dell’extra alberghiero Domos e Wellcome, oltre alla Sogeaal. Il percorso prevede diverse fasi: analisi del territorio, confronto con istituzioni, imprese, associazioni e cittadini, individuazione degli obiettivi strategici e definizione delle azioni a breve, medio e lungo termine.

Nelle prossime settimane il calendario proseguirà con nuovi incontri e attività di approfondimento che coinvolgeranno anche i comitati di quartiere, il terzo settore e le principali realtà economiche, con l’obiettivo di costruire una visione condivisa per l’Alghero del futuro.

