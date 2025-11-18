La capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) in Consiglio comunale, Anna Arca Sedda, interviene per fare chiarezza dopo le recenti dichiarazioni di alcuni consiglieri sul passaggio di colleghi al gruppo di Europa Verde. Spostamenti che hanno agitato gli equilibri in maggioranza.

Arca Sedda, la più votata tra i candidati AVS alle ultime elezioni amministrative, ribadisce con decisione la solidità del progetto politico ad Alghero. «Apprendo con sorpresa affermazioni che sembrano voler minare l’identità del nostro lavoro. Voglio essere chiara: il progetto di AVS ad Alghero è solido e trasparente», assicura.

La capogruppo ricorda la composizione ufficiale della squadra: lei stessa, in qualità di capogruppo, poi il consigliere Gianpiero Occhioni e l’assessore Roberto Corbia, riferimento del partito in Giunta.

«AVS non è alla ricerca di rimpasti né attraversa momenti di crisi interna», precisa Anna Arca Sedda. Il recente cambio di denominazione di alcuni consiglieri, sottolinea, non modifica in alcun modo la rappresentanza e l’azione politica del gruppo.

«La nostra linea è univoca. Siamo stati, siamo e continueremo a essere una forza leale e determinante nella maggioranza che sostiene il sindaco».

Respinta ogni ipotesi di rimpasto nell'esecutivo, dunque, almeno dal punto di vista di AVS.

