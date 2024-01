Attacco dell’opposizione al sindaco di Alghero, Mario Conoci sulle regole della par condicio. «Basta con le passerelle elettorali. Ci siamo rivolti al Corecom perché vengano rispettate le norme relative alla par condicio».

Secondo la disciplina in materia, “dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni". Per i consiglieri Ornella Piras, Raimondo Cacciotto, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Mimmo Pirisi e Valdo Di Nolfo, la normativa appare chiara. «Ma evidentemente non lo è per il nostro sindaco che continua a inviare comunicati stampa che riportano sue dichiarazioni, sue foto, attribuzioni a sé di ogni accadimento in città, che sia questo il vero motivo per il quale è caduta la testa dell'assessore ai Lavori pubblici?».

Ragioni che hanno spinto i gruppi consiliari dell’opposizione ad inviare una segnalazione al Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, «nella certezza che dove non arriva il rispetto basilare per le regole democratiche arriva la sanzione esterna. Noi consiglieri – aggiungono gli esponenti dell’opposizione - continueremo a vigilare, quindi invitiamo il primo cittadino a smettere con le strumentalizzazioni e iniziare ad attenersi alle regole».

© Riproduzione riservata