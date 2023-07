Commissione Ambiente in seduta valida grazie all’opposizione. Un consigliere di Fratelli d’Italia ha disertato l’aula e il presidente della commissione consiliare, Christian Mulas, lo ha fatto notare in tono polemico con una nota. «La commissione Ambiente lavora ancora una volta per il senso di responsabilità dei gruppi di minoranza, con Forza Italia, Udc e Noi per Alghero – spiega – mentre si registra ancora una volta l’assenza perpetrata del commissario del partito Fratelli d’Italia, il consigliere Monti».

La riunione era stata convocata per affrontare il problema dei pochi pescatori che ancora oggi praticano la pesca sotto costa con lampara e lenza a mano e che rischiano di non poter più esercitare a causa del nuovo disciplinare per la salvaguardia dell’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana. «Una tecnica di pesca oggi praticata da tre sole imbarcazioni per quanto riguarda l’uso dell’arpione con lampara e una solo imbarcazione con la pesca a mano ovvero detta “palancara lenza calata”», spiega Mulas che ha già chiesto un incontro con il direttore dell’Area marina per cercare di trovare una soluzione.

«A noi nostalgici è rimasta la curiosità di sapere cosa sia rimasto degli antichi saperi e tradizioni, di quei gesti antichi che ancora si tramandano da padre in figlio lungo le nostre coste, che se non vengono salvaguardati si perderanno per sempre», conclude il presidente della commissione Ambiente.

