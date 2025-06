Aggredita da tre cani fuori controllo mentre passeggiava in centro di Alghero con la sua cagnolina.

Brutto episodio quello accaduto ieri sera a una signora residente in città e che, in via Marconi, si è vista correre incontro tre cani liberi, tra cui un pitbull.

I cani si sono avventati sulla sua anziana (17 anni) cagnetta, provocandole numerose ferite.

Le urla disperate della proprietaria hanno richiamato diverse persone in strada. La donna ha provato in tutti i modi a separare i cani, senza riuscirci, o almeno non subito.

La cagnetta aggredita è stata affidata poi alle cure di un veterinario che ha provveduto a suturare le diverse ferite. Ora scatterà una denuncia.

© Riproduzione riservata