Alghero: 1.500 parcheggi e taglio tariffe a Maria Pia e nell'area urbanaCosteranno 60 centesimi in meno all’ora
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Nuove aree di sosta sperimentali ad Alghero, disponibili dal 15 giugno al 30 settembre per oltre 1.500 posti auto nella zona del litorale e nell’area urbana. Si tratta di stalli gratuiti e a pagamento che andranno a riorganizzare la disponibilità soprattutto nella zona della Pineta di Maria Pia. Nel tratto della litoranea saranno disponibili i parcheggi di fianco allo Chalet ( 550 posti) e all’Hotel Oasis ( 300 posti) e nell’area finale del viale primo maggio confinante con il Palacongressi ( 200 posti). La Giunta del sindaco Raimondo Cacciotto ha approvato ieri il piano tariffario, decidendo di tagliare i costi a carico degli utenti. Scende di 20 centesimi la tariffa per 20 minuti ( passa da 70 a 50 centesimi) con una riduzione che arriva a 60 centesimi per un’ora ( da 2,10 euro a 1,50 euro). Confermata la gratuità del posto auto per i residenti, con validità della richiesta effettuata nella scorsa stagione. Quest’anno il servizio sarà ottimizzato con la messa a disposizione di servizi igienici pubblici per ogni area di sosta. Mentre si valuta la possibile disponibilità di ulteriori aree per la sosta nel litorale, si conferma e si amplia la disponibilità di parcheggi gratis per il resto delle aree messe a disposizione dall’Amministrazione. Le superfici individuate sono: Via Eduard Toda – via Nulauro ( 55 ps), Viale Giovanni XXIII ( 75 ps), Via V. Emanuele (campo Don Bosco – 105 ps), Via Aldo Moro ( 80 ps) Via degli Orti ( 30 ps), Via Enrico Costa ( 45 ps) e Viale Burruni – Parco R. Caria ( 110 ps). «Continuiamo a migliorare la dotazione dei parcheggi con le nuove aree sosta che rispondono alle esigenze manifestate da cittadini e turisti - dichiara il Sindaco Raimondo Cacciotto - e con questa iniziativa che si migliora di anno in anno vogliamo decongestionare il traffico nelle zone centrali e soprattutto, cerchiamo di incoraggiare forme alternative di mobilità e nel contempo andiamo incontro all’utenza tagliando le tariffe, con un segnale concreto». Le nuove aree si inseriscono all'interno di una strategia complessiva di ridisegno della mobilità urbana, e del sistema delle aree di sosta dedicate ai residenti «che mira – afferma l’assessore all’Urbanistica e alla Mobilità Roberto Corbia - a favorire spostamenti più ordinati e a ridurre la pressione di traffico nel centro città, nell’ambito del progetto dell’Amministrazione che vuole favorire la mobilità sostenibile, ridurre l’utilizzo dell’auto e incoraggiare forme di mobilità alternativa in città». Per i residenti che vorranno usufruire della gratuità dei parcheggi fronte Pineta di Maria Pia dovranno inviare la manifestazione di interesse (unitamente al libretto di circolazione dell’autovettura fronte-retro, un documento di identità in corso di validità e un certificato di residenza o autocertificazione conforme ai sensi del D.lgs 445/2000 e in corso di validità) alla Società Alghero In House a mezzo e-mail all’indirizzo passresidenti@algheroinhouse.com.