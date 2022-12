Una bella mattinata caratterizzata da un bel sole ha fatto da cornice ad "Alberambiente", iniziativa dedicata all'ambiente e all'educazione ambientale alla quale hanno preso parte gli alunni della scuola dell'infanzia di Florinas e quelli delle elementari di Florinas e Codrongianos.

L’appuntamento si è sviluppato in Via Roma, a Florinas, dove i bambini hanno piantumato degli alberi alla presenza del sindaco del paese del Coros, Enrico Lobino. Ci si è spostato poi al Parco comunale per la pulizia del polmone verde insieme ai responsabili di Legambiente.

I bambini hanno anche recitato delle poesie, dedicate agli amici alberi e alla natura. E il tecnico della Dlr ha spiegato alcune piccole grandi regole della differenziata. Muniti di cappellini e guanti, i bimbi hanno raccolto i rifiuti per èpoi depositarli negli appositi contenitori. Il responsabile di Legambiente ha poi ricordato a tutti quanto è importante il nostro comportamento, ogni giorno, nel rispetto del mondo.

