Alà dei Sardi sotto choc. Un dolore troppo grande per la comunità la perdita di Matteo Ledda, un giovane di soli 23 anni, morto l’altro ieri sera in un incidente stradale, nella sp 32, nei pressi di un cavalcavia, in una zona tra Pattada, Osidda e Buddusò.

Nel sinistro è inoltre è rimasto ferito un altro giovane della cittadina: Michele Deiana, 21 anni, che si trova ricoverato in ospedale. L'Amministrazione comunale di Alà dei Sardi ha decretato per oggi il lutto cittadino, in concomitanza con i funerali di Matteo, che si svolgeranno questo pomeriggio alle 16,30.

"L'Amministrazione Comunale - fa sapere in una nota diffusa alla comunità - ha ritenuto opportuno e doveroso proclamare il lutto cittadino, interpretando il comune sentimento della cittadinanza e in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia di Matteo. Invitiamo tutti a sospendere l'attività lavorativa e commerciale in concomitanza con i funerali o, in caso di impossibilità, ad esporre segni di adesione al lutto cittadino (...)".

