Le attività sono rivolte alle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado) e possono essere svolte in ambienti differenti a seconda delle esigenze della classe.

Il Ceas (Centro per l’Educazione Ambientale e la Sostenibilità) Lago Baratz ha elaborato il programma delle proposte formative che possono essere svolte sia nella Zona Speciale di Conservazione Lago di Baratz- Porto Ferro, per osservare e conoscere le peculiarità naturalistiche, sia in città per scoprire le particolarità dell'ambiente urbano, sia in aula per fare nuove scoperte attraverso i laboratori tematici.

L’obiettivo principale della proposta didattica è quello di coinvolgere studenti di ogni età in attività di ricerca ed esplorazione in grado di stimolare il desiderio di scoperta e conoscenza degli ambienti visitati affinché acquisiscano consapevolezza del valore naturale e culturale delle aree esplorate maturando quel senso di responsabilità e cura nei confronti del proprio territorio.

Il Ceas Lago Baratz inoltre si attiverà per contribuire a dare risalto agli obiettivi dell’Agenda 2030 e per supportare docenti e alunni in un percorso di crescita verso la comprensione della complessità e lo sviluppo di quel pensiero critico che permette di esplorare, osservare e comprendere la realtà.

La metodologia della "ricerca-insieme" utilizzata, incoraggerà a impegnarsi in modo attivo in ogni momento del lavoro sul campo. L’approccio sarà di tipo sperimentale e creativo-emozionale così da far vivere ai gruppi classe momenti efficaci sia dal punto di vista dell’acquisizione delle informazioni sia da quello della crescita personale.

