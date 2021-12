Un 43enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella notte a Sassari in quanto ritenuto responsabile di diversi danneggiamenti d’auto.

Gli agenti sono intervenuti nella parte bassa di viale Caprera: l’uomo è stato sorpreso mentre era intento a scassinare alcune vetture. In suo possesso anche svariati oggetti, presumibilmente trafugati dagli abitacoli delle auto danneggiate, oltre ad alcuni grossi cacciavite utilizzati come arnesi da scasso.

L’uomo è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del procedimento di convalida dell’arresto.

Gli agenti hanno anche appurato che il 43enne era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a seguito di due recenti arresti per analogo tipo di reato.

Nella mattinata odierna, a seguito del processo per direttissima, l’uomo è stato ritenuto responsabile dei reati ed è stata disposta la custodia a Bancali in sostituzione degli arresti domiciliari.

(Unioneonline/v.l.)

