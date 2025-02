Cinque anni fa a Sassari, in pieno periodo covid, un confronto acceso tra la polizia locale e una coppia uscita a buttare la spazzatura in un orario non consentito dalle restrizioni pandemiche.

L'alterco, ripreso in un video, immortalò nell'aprile 2020 la caduta dell'anziano per terra e, in seguito, i commenti molto critici sull'operato degli agenti apparsi sui social.

Alcuni erano stati ritenuti diffamatori dalla Municipale che, a suo tempo, procedette alla denuncia contro una decina di persone: la maggior parte ha patteggiato.

Stamattina per gli ultimi tre imputati rimasti la giudice Silvia Masala ha disposto il non doversi procedere perché nella querela mancava la delega dell'allora sindaco Nanni Campus.

I difensori sono gli avvocati Andrea Piroddi, Danilo Mattana e Alessandro Tuvoni.



© Riproduzione riservata