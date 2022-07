È morto a 84 anni l'immunologo Cesare Masala, esperto di malattie autoimmuni.

Nato nel 1938 a Bonorva, nel 1962 si è laureato in Medicina e chirurgia all'università di Sassari, dove due anni più tardi si è specializzato in malattie dell'apparato digerente e del ricambio, e nel 1969 ha conseguito la libera docenza in Patologia speciale medica e metodologia clinica.

All'università Sapienza di Roma ha diretto la Scuola di specializzazione in Allergologia e immunologia clinica e, in seguito, quella in Gastroenterologia. Dal 1972 al 1983 è stato direttore della cattedra di Clinica delle malattie tropicali e infettive dell'Università di Firenze. Docente di medicina interna dal 2001, è stato titolare della cattedra di Allergologia e immunologia clinica all'università Sapienza. È stato autore di oltre 350 pubblicazioni scientifiche.

"Per tanti suoi colleghi e studenti, il professor Masala è stato e continua ancora ad essere un modello di riferimento come medico, scienziato e uomo", osserva il matematico Giovanni Sebastiani, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). "Nonostante il suo elevatissimo livello culturale, ha sempre mantenuto con tutti un profilo di grande semplicità e umiltà, insieme ad una estrema umanità, gentilezza e disponibilità. Sebbene io non sia stato suo studente o collega, anche per me è stato e continuerà ad essere un modello da seguire, insieme a quello che il professor Masala considerava un suo modello: Giuseppe Moscati, il medico dei poveri".

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata