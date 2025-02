Alghero alla guida delle città balneari, ospiterà il G20 Spiagge 2025, dal 14 al 16 maggio. Le 20 maggiori destinazioni della penisola associate nel network G20S, che contano da 1 a 7 milioni di presenze turistiche, svilupperanno un confronto che si sta rivelando centrale per il settore che conta il maggior Pil turistico nazionale. Alghero si candida a svolgere il ruolo trainante nel summit più partecipato di sempre. Da Castiglione della Pescaia a Cattolica, a Chioggia, Comacchio, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Riccione, Sorrento, Taormina, Viareggio, Vieste: le più importanti località balneari si confronteranno sui temi più caldi del settore, attraverso la condivisione di idee sullo sviluppo sostenibile del turismo costiero, esplorando soluzioni innovative e strategie efficaci per affrontare le sfide del futuro, tra tutte la richiesta di una legge che riconosca le Comunità Marine.

«Non vediamo l’ora di accogliere le delegazioni del Network e tutti coloro che, a vario titolo, presenzieranno all’evento – afferma il sindaco Raimondo Cacciotto - sarà un’occasione importante per fare squadra e ritrovarsi tra sindaci, condividere esperienze e buone pratiche e confrontarsi sulle proposte di risoluzione, a partire dal riconoscimento dello status di Comuni costieri, con tutte le peculiarità del caso». L’evento è stato promosso alla Bit di Milano, nello stand della Regione Sardegna dall’assessora al Turismo Ornella Piras.

«Alghero coglie l’occasione con entusiasmo e consolida il proprio ruolo di leader del turismo, puntando sul G20S per mettere al centro dell’attenzione il ruolo delle città balneari», commenta. Ma non solo, la novità dell’edizione 2025 vedrà aumentare la partecipazione alle altre città di mare che registrano numeri inferiori. Infatti, anche le destinazioni con presenze inferiori al milione sono invitate al summit o per continuare sul solco già intrapreso.

© Riproduzione riservata