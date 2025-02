I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Sassari, in servizio all’aeroporto Riviera del Corallo di Alghero, in tandem con i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero, hanno fermato e sottoposto a controllo un passeggero proveniente dalla Nigeria, via Roma Fiumicino, che portava con sé nel bagaglio diverse buste contenenti oltre otto kg di semi non identificabili, privi di etichettatura che ne attestasse l’origine e la specie.

Per questo i semi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo cautelare, in attesa delle analisi igienico-sanitarie del fitopatologo incaricato dall’Assessorato Agricoltura della Regione.

«Il pericolo – spiegano gli investigatori – derivante dall’introduzione nel territorio nazionale di semi sconosciuti, infatti, deriva dal fatto che questi ultimi potrebbero contenere organismi nocivi, da sottoporre a quarantena prima della immissione e lo spostamento nel territorio dell’Unione Europea. Inoltre, potrebbero essere utilizzati per la riproduzione nei terreni locali, con il rischio di contaminare le coltivazioni autoctone, con grave impatto economico, sociale e ambientale sul territorio».

