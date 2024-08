Vietato bere l’acqua del rubinetto o usarla per cucinare. Lo ha deciso il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia che, sulla base delle analisi compiute dalla Asl, ha firmato un’ordinanza che proibisce di utilizzare per il consumo umano quanto l’acqua che passa nella rete idrica in alcune zone della città.

A far scattare le limitazioni sono stati i valori dei nitriti, fuori norma. Le località, nel dettaglio, sono: viale Italia lato destro, tratto compreso tra viale Mancini e via De Nicola; via Porcellana; via Rolando; via Padre Manzell; viale San Pietro; viale Mancini lato destro, tratto compreso tra Viale Italia e corso G.M. Angioy; via Muroni, tratto compreso tra viale Italia e Corso G.M. Angioy; via Risorgimento, tratto compreso tra viale Italia e via Rolando; via Sardegna, tratto compreso tra viale Italia e via Sant’Anna; via Amendola, tratto compreso tra viale Italia e viale San Pietro; via Matteotti, tratto compreso tra viale Italia e viale San Pietro; via Principessa Maria, tratto compreso tra viale Italia e via Padre Manzella; via Monte Grappa, tratto compreso tra viale Italia e via Padre Manzella; via Enrico de Nicola, tratto compreso tra viale Italia e viale San Pietro.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata