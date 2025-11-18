Stava percorrendo la 131 a zig zag, tra cambi di corsia improvvisi, accelerate brusche e frenate, attirando l’attenzione degli agenti della Squadra mobile. È iniziato così l’inseguimento che ha portato all’arresto di un uomo, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 65 grammi di cocaina. La droga, nel tentativo di fuga, è stata lanciata dal finestrino ma subito recuperata dagli agenti.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa. L’uomo, a bordo della sua auto in direzione Cagliari, è stato notato e seguito dagli agenti fino allo svincolo per Olbia. Da lì ha imboccato la statale 729, dando il via a un inseguimento poi concluso tra il chilometro 7 e l’8.

Alla vista dell’alt, il conducente ha tentato una brusca manovra per fuggire ma è stato bloccato dalle altre pattuglie presenti sul posto. Il conducente ha poi lanciato dal finestrino un involucro bianco, recuperato immediatamente e con all’interno cocaina. Le analisi della Polizia Scientifica hanno confermato il contenuto: circa 65 grammi.

Gli accertamenti successivi hanno rivelato che il soggetto era già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti e che era stato scarcerato lo scorso gennaio dopo una condanna per fatti analoghi. Accompagnato in Questura, è stato sottoposto a perquisizione personale: addosso aveva circa 600 euro in contanti, ritenuti dagli agenti provento dell’attività di spaccio. Dalla perquisizione domiciliare sono emersi anche due bilancini di precisione. L’uomo è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio e ora si trova ai domiciliari.

